Шагиахметов: Спрос на продукты питания стабилизируется

Объемы розничных продаж продуктов длительного хранения населению продолжают снижаться, но все еще остаются выше средних объемов потребления сообщил заместитель Премьер-министра Республики Татарстан – министр экономики РТ Мидхат Шагиахметов на традиционном совещании в субботу в Кабинете министров РТ.

Данные получены по результатам анализа потоковых данных контрольно-кассовой техники, предоставляемых ФНС России.

«Темп снижения продаж относительно прошлой недели составляет от 10 до 25%. По отдельным позициям объемы реализации ниже эталонной недели, что свидетельствует о стабилизации спроса. Снижению ажиотажного спроса способствует заключение договоров с новыми поставщиками, увеличение поставок по ряду позиций, ограничение продаж в одни руки», — сообщил Шагиахметов.

С 24 по 30 марта население приобрело 542 тыс. макарон – на уровне предыдущей недели, 412 тыс. тонн муки (меньше на 17%), 483 тыс. тонн сахара (снижение на 18,7%).

«Объем основных товаров в распределительных центрах достаточен для удовлетворения спроса населения республики. Предприятия торговли обеспечены товарами первой необходимости», ­— подчеркнул Шагиахметов.

Он сообщил, что за прошедшую неделю в Татарстане, как и в Российской Федерации, зафиксирован рост цен на плодоовощную продукцию. «Данное удорожание носит сезонный характер», ­— сказал министр.

Также он сообщил, что «в рамках предотвращения спекулятивного роста цен» на этой неделе выявлены отдельные случаи перепродажи сахара. Материалы направлены в органы внутренних дел для проверки. По ряду фактов проведены оперативные мероприятия, применены меры административного воздействия.

«Для обеспечения населения республики необходимой продукцией Министерством сельского хозяйства и продовольствия совместно с муниципальными образованиями проводятся традиционные сельскохозяйственные ярмарки, где жители могут приобрести продукты по доступным ценам. В связи с повышенным спросом поставки по ряду позиций на ярмарки также были увеличены», — заявил Шагиахметов. ­