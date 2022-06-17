Германия подтвердила переговоры с Канадой о поставке турбин для «Северного потока»

Германия ведет переговоры с Канадой, где сейчас находится оборудование для газопровода «Северный поток». Об этом заявил представитель Министерства по делам экономики и защиты климата ФРГ, сообщает ТАСС.

«Что я могу сказать, так это то, что необходимые ремонтные работы не оправдывают такого сокращения потоков газа», — сказал он, заверив, что немецкое правительство общается с канадской стороной по этому вопросу.

Ранее глава «Газпрома» Алексей Миллер на Петербургском международном экономическом форуме отметил, что санкции Канады привели к задержке поставок, так как из-за них компания Siemens не может забрать отремонтированные двигатели для газопровода.

15 июня российский газовый холдинг был вынужден остановить эксплуатацию еще одного газотурбинного двигателя Siemens на газопроводе «Северный поток» из-за окончания срока межремонтной наработки до капитального ремонта. С ночи 16 июня прокачка топлива снизилась до 67 млн куб. метров в сутки.