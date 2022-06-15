Из-за остановки еще одной турбины «Северного потока» прокачка газа снизится на треть

На фоне вынужденной остановки эксплуатации еще одного двигателя Siemens на компрессорной станции «Портовая» газопровода «Северный поток» с ночи 16 июня прокачка топлива снизится еще на треть. Об этом ТАСС сообщили в «Газпроме».

«В связи с окончанием срока межремонтной наработки до капитального ремонта (в соответствии с предписанием Ростехнадзора и с учетом технического состояния двигателя) „Газпром“ останавливает эксплуатацию еще одного газотурбинного двигателя Siemens на КС „Портовая“», — рассказали в госкорпорации.

Так, суточная производительность станции с 01:30 по московскому времени 16 июня составит до 67 млн куб. метров в сутки.

Ранее поставки уже были снижены до 100 млн куб. метров из-за задержки с ремонтом агрегатов компанией Siemens.

Немецкий концерн подтвердил, что не может вернуть «Газпрому» турбину для газопровода «Северный поток» после ремонта в Канаде из-за санкций, которые страна ввела против России.