Минэкологии Татарстана назвало сроки и стоимость экореабилитации Ноксы

Разработанный в Татарстане проект по оздоровлению Ноксы будет запущен в 2023 году, если региону будет одобрено федеральное финансирование. Об этом «Татар-информу» сообщил замминистра экологии и природных ресурсов РТ Егор Тарнавский.

«Во сколько оценивается проект? Пока сложно сказать. Думаю, что это будет 300-400 млн рублей. Однако более точно сумма определится после проведения экспертизы. Сроками реализации проекта, если его поддержит федеральный центр, будут 2023-2024 годы. Если мы проект защитим и будет соответствующее финансирование, то в следующем году начнется его реализация. Все зависит от бюджетного финансирования», – сказал он.

Проект по оздоровлению Ноксы совместно разработали экологи и ученые в Татарстане. Он направлен на выявление и оценку негативных факторов, влияющих на реку. Региональную разработку одобрили на федеральном уровне.

«Нами проведены обсуждения в Минприроде России. Министр природных ресурсов и экологии РФ Александр Козлов, когда осенью посещал республику, обсуждал этот вопрос с Президентом Татарстана [Рустамом Миннихановым]. Реализация данного мероприятия была поддержана. Этот проект – аналог оздоровления Волги, которое проводится на уровне федерального центра. Федеральное агентство водных ресурсов, через которое планируется реализация этого мероприятия, его тоже поддерживает», – проинформировал Тарнавский.

Общая протяженность реки составляет более 40 км, из которых 21,4 км расположены на территории Казани. На сегодняшний день ведутся проектные работы, чтобы сформировать заявку в федеральный центр.

«На проектирование будут направлены средства муниципального образования Казани – запланировано чуть менее 15 млн рублей. Проведены изыскания, в декабре мы получим проектно-сметную документацию. Далее проект будет представлен в Минэкологии РТ, и мы его заявим в Федеральное агентство водных ресурсов к финансированию», – объяснил дальнейший алгоритм действий представитель Минэкологии РТ.

Как предполагают экологи, реабилитацию Ноксы можно будет включить в федеральный проект «Сохранение уникальных водных объектов», это один из 11 федеральных проектов национального проекта «Экология».

«Это федеральный проект, аналогичный „Сохранению уникальных водных объектов“, думаю, через него мы и пойдем. Главный результат нацелен на экореабилитацию реки. Проект предусматривает два целевых индикатора», — добавил Тарнавский.

Первый целевой индикатор заключается в протяженности водного объекта, которая будет очищена. Второй будет направлен на улучшение качества жизни людей. Люди, живущие около реки, улучшат свое экологическое благополучие, заключил Тарнавский.

Национальные проекты реализуются в стране с 2019 года по указу Президента России Владимира Путина.