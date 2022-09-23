«Люди не будут дышать этой гадостью»: глава Минприроды России оценил экопроекты Казани

Фото: пресс-служба Минэкологии РТ.

В облете реки Ноксы, Самосыровского полигона и биологических очистных сооружений Казани в рамках рабочего визита в Татарстан принял участие министр природных ресурсов и экологии РФ Александр Козлов. Его сопровождал министр экологии и природных ресурсов РТ Александр Шадриков.

«В 2021 году у нас была встреча с Президентом РТ Рустамом Миннихановым. Мы договорились о том, что нацпроект, который направлен на оздоровление Волги, и нацпроект, который направлен на поддержку городов, связанный с уборкой брошенных полигонов в Казани, нужно поддержать. И сегодня мы наблюдаем за исполнением тех решений, о которых договорились. Мы облетели и осмотрели Самосыровский полигон и видим, что решение было принято правильно. Почти 350 тыс. человек живут рядом с этим полигоном. Строители обещают в 2023 году работы выполнить и это скажется на качестве жизни людей», — сообщил Александр Козлов после вертолетного облёта.

Спикер отметил, что второй важный вопрос — иловые поля в Казани. Почти 1,4 млн человек испытывали негативное воздействие от них.

«Мы сегодня видим, что строительный комплекс Казани полностью мобилизован. Мы решили вопрос финансирования на три года. В 2024 году все иловые поля должны быть полностью рекультивированы, засажены, здесь должны быть зеленые газоны. И наконец-то Казань получит выход к реке Волге», — добавил глава федерального природоохранного ведомства.

Далее он обозначил важность решения вопросов, связанных с модернизацией очистных сооружений.

«В Казани и в Татарстане вопрос экологической повестки стоит не на последнем, а на первом месте. Потому что все это будет влиять на качество жизни людей. Один полигон уберем, эффект почувствуют почти 350 тыс. человек. С иловыми полями разберемся — 1,4 млн человек ощутят свежий воздух и не будут дышать этой гадостью, которая иногда, к сожалению, по Розе ветров доносится до города», — заметил Козлов.

Но самое главное, по его словам, что все проекты реализуются в установленные сроки. Проект по оздоровлению Ноксы инициирован в 2022 году Татарстанским отделением Российского экологического общества. Согласно проведенным Институтом проблем экологии и недропользования Академии наук РТ исследованиям, река характеризуется высоким загрязнением. Водный объект расположен на протяжении 21,4 км в границах Казани. Вдоль реки построены жилые микрорайоны и культовые сооружения, нуждающиеся в создании благоустроенных прибрежных общественных пространств и рекреационной зоны. Проект по оздоровлению Ноксы поддержан заинтересованными ведомствами, муниципалитетом, научными и общественными организациями. Общая стоимость проектно-сметной документации в границах Казани составляет 13 млн рублей.

Рекультивация Самосыровского полигона проводится в рамках федеральной программы «Чистая страна». Общая площадь объекта составляет 14,14 га, а стоимость работ — 890,6 млн рублей.

Реконструкция биологических очистных сооружений канализации Казани проводится в рамках федеральной программы «Оздоровление Волги». Проект рассчитан на 2021—2024 годы. На объекте продолжаются работы, общая готовность уже составляет 45%.

Рекультивация иловых полей биологических очистных сооружений проводится в рамках федеральной программы «Оздоровление Волги». Общая площадь объекта составляет 106,2 га, а срок реализации проекта приходится на 2021-2024 годы.