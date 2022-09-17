«Чтобы Нокса радовала глаз»: проект по оздоровлению реки стартовал в Татарстане

Проект по оздоровлению Ноксы разрабатывают экологи совместно с учеными в Татарстане. Он направлен на выявление и оценку негативных факторов, влияющих на реку. Об этом рассказал министр экологии и природных ресурсов РТ Александр Шадриков.

«Река более 40 км протяженностью, начиная от Пестречинского района, только по территории Казани протяженность — 21,4 км. Сегодня мы по инициативе общественного движения вышли на проектно-изыскательские работы. Хотим заявить проект в федеральную программу в рамках сохранения уникальных водных объектов. Хотим, чтобы река радовала глаза жителей Казани. Самое главное, чтобы биоресурсы там размножались и дальше. Это классный экологический проект», — сказал он.

В июле этого года специалисты Минэкологии РТ совместно с учеными Института проблем экологии и недропользования Академии наук РТ провели обследование реки в водоохранной зоне на территории Казани. На участке в 21,4 км было обследовано 25 точек и выявлен 91 факт негативного воздействия. Это свалки, завалы деревьев, ограничения свободного доступа к береговой полосе. Экологическая оценка состояния реки была дана на совещании в Минэкологии РТ с участием представителей Госсовета РТ, Татарстанского отделения Российского экологического общества, Института проблем экологии и недропользования Академии наук РТ и других организаций.

Проект будет реализован в два этапа. На первом планируются эколого-просветительские акции и субботники. Затем будет проведена расчистка реки по федеральному проекту «Сохранение уникальных водных объектов» нацпроекта «Экология». Как уточнили в пресс-службе Минэкологии РТ, на сегодня АО «ТК «Татмелиорация» ведётся разработка проектно-сметной документации по данному мероприятию, стоимость разработки составляет 13 млн рублей.

«Стоимость разработки проектно-сметной документации составляет 13 млн рублей. После получения соответствующих эксперимент, в том числе экспертизы сметной стоимости, будет определена точная стоимость самой расчистки», — пояснил замминистра экологии и природных ресурсов РТ Егор Тарнавский.

Александр Шадриков поблагодарил за поддержку исполком Казани и предложил казанцам подключиться к проекту, конечная цель которого — комфортное проживание жителей.

«Диалог общества, власти и науки должен состояться. Этот диалог для нас важен. Представители науки нам говорят, что мы должны сделать на реке Нокса. Проектанты говорят, какие строительные решения мы должны сделать. Этот экологический проект займет серьезное место в ряду экологических мероприятий», — подчеркнул Шадриков.

Национальные проекты реализуются с 2019 года на основании «майских указов» Президента России Владимира Путина.