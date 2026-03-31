Минэкологии РТ: Загрязнения воздуха в Нижнекамске и Челнах не зафиксировано

Экологи не зафиксировали превышения уровня опасных веществ в районе Нижнекамска и Набережных Челнов после пожара на предприятии «Нижнекамскнефтехим». Об этом «Татар-информу» сообщили в пресс-службе Министерства экологии и природных ресурсов Республики Татарстан.

«После сообщения о возгорании на территории Нижнекамского промышленного узла инспекторы Закамского территориального управления Министерства экологии оперативно выехали для отбора проб. Отбор ведется при помощи передвижной экологической лаборатории. Что касается стационарных станций контроля атмосферного воздуха, которые расположены в Нижнекамске и Набережных Челнах, то на 15:30 превышения предельно допустимых концентраций не зафиксировано», – рассказали агентству.

Также сотрудники Управления Роспотребнадзора по Республике Татарстан проводят мониторинг воздуха в жилых кварталах после пожара на предприятии «Нижнекамскнефтехим».

Напомним, что на территории «Нижнекамскнефтехима» произошло возгорание. Сообщается о более чем 60 пострадавших, а также о двух погибших. Медики в городе переведены в состояние повышенной готовности.