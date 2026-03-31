Происшествия 31 марта 2026 16:04

Два человека погибли, восемь госпитализированы после возгорания на «Нижнекамскнефтехиме»

Два человека погибли, восемь госпитализированы в результате пожара на «Нижнекамскнефтехиме», об этом «Татар-информу» сообщили в пресс-службе предприятия.

Возгорание, возникшее в результате сбоя работы оборудования, локализовано, сейчас его тушат. В тушении задействованы более 150 человек личного состава и 54 единиц техники МЧС России.

Еще 64 человека, которые обратились за медицинской помощью, получили повреждения легкой степени тяжести, такие как порезы от выбитых в результате происшествия стекол и ушибы. Им оказана медицинская помощь на месте.

В Лениногорском районе реализуется комплексное обновление социальной инфраструктуры

В Лениногорском районе реализуется комплексное обновление социальной инфраструктуры

30 марта 2026
Алексей Песошин провел очередное заседание Совета директоров «Сетевой компании»

Алексей Песошин провел очередное заседание Совета директоров «Сетевой компании»

30 марта 2026
Новости партнеров