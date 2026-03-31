Два человека погибли, восемь госпитализированы после возгорания на «Нижнекамскнефтехиме»

Два человека погибли, восемь госпитализированы в результате пожара на «Нижнекамскнефтехиме», об этом «Татар-информу» сообщили в пресс-службе предприятия.

Возгорание, возникшее в результате сбоя работы оборудования, локализовано, сейчас его тушат. В тушении задействованы более 150 человек личного состава и 54 единиц техники МЧС России.

Еще 64 человека, которые обратились за медицинской помощью, получили повреждения легкой степени тяжести, такие как порезы от выбитых в результате происшествия стекол и ушибы. Им оказана медицинская помощь на месте.