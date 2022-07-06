Миндортранс РТ: Решение о плате за проезд на вылетных магистралях пока не принято

Решение о возможности введения платы за проезд на вылетных магистралях будет определено по результатам работ в рамках подписанного на Петербургском международном экономическом форуме соглашения. Об этом сообщает пресс-служба Миндортранса РТ.

«Семнадцатого июня заключено соглашение о сотрудничестве между госкомпанией „Автодор”, акционерным обществом „ДОМ.РФ” и Татарстаном для установления стратегического партнерства и долгосрочного эффективного взаимодействия при реализации инвестиционных инфраструктурных проектов на территории республики», — отметили в министерстве.

Соглашение направлено на разработку модели проекта «Создание платного дублера обхода поселка Дербышки города Казань (продолжение Сибирского тракта)» и «Строительство платной автомобильной дороги „Вознесенский тракт” (2-й этап)», реализация которых предусмотрена Генпланом столицы Татарстана, и последующих совместных проектов.

Подписи под документом поставили Президент Татарстана Рустам Минниханов, председатель правления госкомпании «Автодор» Вячеслав Петушенко и генеральный директор АО «ДОМ.РФ» Виталий Мутко.

Подробности реализации проектов по строительству платных вылетных магистралей читайте в материале «Татар-информа» «„Казань к этому готовилась давно”: на выезде из города построят платные автомагистрали»