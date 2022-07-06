«Казань к этому готовилась давно»: на выезде из города построят платные автомагистрали

Сразу несколько вылетных магистралей построят в Казани в ближайшие годы – они продублируют существующие выезды из города. Две из них точно будут платными: обход поселка Дербышки и частично – Вознесенский тракт. Кто уже согласился финансировать миллиардные проекты и как будут рассчитывать стоимость проезда – в материале «Татар-информа».

Завершается строительство развязки и подземных переходов на первом участке Вознесенского тракта Фото: kzn.ru

Магистрали отдадут в концессию на 30 лет

Дороги-дублеры планируются построить с использованием механизма государственно-частного партнерства. В июне Правительство Татарстана, госкомпания «Автодор» и ДОМ.РФ договорились реализовать инвестиционные проекты: «Создание платного дублера обхода поселка Дербышки города Казани (продолжение Сибирского тракта)» и «Строительство платной автомобильной дороги “Вознесенский тракт”» (2-й этап).

Общая стоимость проектов оценивается в 50,4 млрд рублей, при этом 9 млрд рублей составят льготные займы.

«Мы пока находимся на начальной стадии. Планируем реализовать два проекта с госкомпанией “Автодор” по концессионной схеме», – сообщила «Татар-информу» заместитель директора по инфраструктурным облигациям ДОМ.РФ Оксана Харченко.

Инфографика: © «Татар-информ»

По ее словам, строительство обхода поселка Дербышки пока оценивается в 21,6 млрд рублей. ДОМ.РФ может предоставить льготный заем в размере 3,5 млрд рублей. По предварительным расчетам, строительство Вознесенского тракта обойдется в 31 млрд рублей, а заем составит 5,7 млрд рублей.

«Концессионная схема в данном случае хороша тем, что она достаточно длинная и срок займа здесь около 30 лет, что позволяет эффективно выстроить окупаемость проекта. Механизм новый в нашей стране, но в мире давно используется. Принят у нас был в конце 2020 года, а в 2021 году проходила его апробация», – пояснила Харченко.

Виталий Мутко отмечал, что строительство новых дорог будет способствовать развитию строительства жилья Фото: kzn.ru

«Возведение Вознесенского тракта будет способствовать жилищному строительству»

В Миндортрансе Татарстана уточнили корреспонденту «Татар-информа», что «Автодор» и ДОМ.РФ рассмотрят возможность создания совместных предприятий для реализации инфраструктурных инвестиционных проектов по строительству автодорог.

Планируется, что ДОМ.РФ выпустит инфраструктурные облигации – это и будет льготный заем на 9 млрд рублей. За «Автодором» – интеграция дорог в скоростную сеть автомобильных трасс компании и их последующая эксплуатация.

«”Автодор” берет на себя проработку возможных механизмов взаимодействия и условий совместного участия в обеспечении внебюджетного финансирования, последующей операторской деятельности и эксплуатации в отношении отдельных участков автомобильных дорог, в том числе с учетом интеграции в формируемую скоростную сеть автодорог госкомпании», – сообщили в Минтрансе РТ.

Генеральный директор ДОМ.РФ Виталий Мутко отмечал, что строительство новых дорог будет способствовать развитию строительства жилья. «Сотрудничество с “Автодором” и Татарстаном нацелено на реализацию конкретных проектов, которые улучшат качество жизни людей. Строительство Вознесенского тракта, например, не только разгрузит дороги Казани, но и будет способствовать жилищному строительству в городе», – заявил он на Петербургском международном экономическом форуме – 2022.

Фото: © «Татар-информ»

«Предварительная трассировка дорог уже существует»

Первый заместитель председателя правления госкомпании «Автодор» Игорь Коваль сообщил «Татар-информу», что в настоящее время «идет предпроектная работа».

«Ведем работу с ДОМ.РФ и Минтрансом Татарстана по проработке двух проектов вылетных магистралей в Казани. Со стороны госкомпании проведена экспертная работа по оценке потенциальной интенсивности движения. Определенная, очень предварительная, трассировка дорог уже существует», – сообщил зампредседателя госкомпании.

Коваль добавил, что проекты планируется реализовать на основе концессионного соглашения с привлечением внебюджетных источников финансирования. «В связи с этим анализ перспективного трафика играет ключевую роль для финансовой модели проекта и его окупаемости, – отметил он. – Для внебюджетного финансирования рассматривается в том числе возможность привлечения средств потенциального инвестора».

Коваль подчеркнул, что сейчас важна работа с Министерством транспорта России для определения федеральной части софинансирования по концессионному соглашению. «На этом этапе республике нужно подумать об участии в частной концессионной инициативе, пакете документов. Это был бы следующий практический шаг для запуска одного или двух проектов», – заметил он.

«Платные вылетные трассы должны быть изолированы от городского потока, а их соединение позволит беспрепятственно добраться из одной части города в другую» Фото: kzn.ru

«Платные вылетные трассы должны быть изолированы от городского потока»

По мнению главы Миндортранса Татарстана Фарита Ханифова, вылетные трассы – «злободневная тема для Казани». «Казань к этому готовилась уже давно. В генеральном плане предусмотрены такие маршруты. И вот эта тема получила одобрение», – подчеркнул он.

О том, что в Казанской агломерации нужно строить платные вылетные трассы, Ханифов заявил еще год назад на совещании в Казанском государственном архитектурно-строительном университете. «Платные вылетные трассы должны быть изолированы от городского потока, а их соединение позволит беспрепятственно добраться из одной части города в другую. Мы должны построить вылетные трассы протяженностью около 63 км и их еще соединить – 17,5 км», – сказал он.

По словам министра транспорта и дорожного хозяйства, Казанская агломерация находится внутри кольца из пяти районов – Высокогорского, Зеленодольского, Пестречинского, Верхнеуслонского и Лаишевского. «Были изучены все десять выездов и заездов в Казань, пять из них сегодня нуждаются в транспортных коридорах-дублерах», – сообщил он на совещании. Речь идет о дублерах Горьковского шоссе, Кадышево, Дербышек, Оренбургского тракта и о Вознесенском тракте.

Фото: © «Татар-информ»

О переговорах с «Автодором» по поводу строительства дорог-дублеров с «функциями платных вылетных магистралей» Ханифов сообщал в январе этого года на совещании в Доме Правительства Татарстана.

«Ведутся консультации с госкомпанией “Автодор” на предмет платности и совместно анализируем подобные реализованные проекты. В частности, по Санкт-Петербургу. Консультируемся по таким проектам, как дублер “Дербышки”, разделенный у нас на три этапа: от М7 до Компрессорного, от Компрессорного до Абжалилова и от Абжалилова до Гвардейской, откуда берет начало и следующая вылетная трасса до М7 – это Вознесенский тракт», – заявил министр транспорта и дорожного хозяйства.

Для взимания платы предлагается использовать систему free flow («cвободный поток») – это безбарьерный проезд автомобиля через рамки взимания платы. То есть въезд-выезд на платную трассу не оснащается шлагбаумами, что позволяет избавиться от пробок на загруженных участках и сделать платную трассу удобнее.

Общая протяженность платных дублеров – 17 километров

Вылетная магистраль – дублер автодороги через Дербышки по предложенной Минтрансом РТ схеме начнется от Компрессорного и выйдет на трассу М7. По предварительным расчетам, общая протяженность маршрута составит 9 километров с четырьмя участками эстакадного прохождения и тремя транспортными развязками на М7, остановочными пунктами Дербышки и Компрессорный.

Пока дербышкинский проект существует только на бумаге, строительство Вознесенского тракта вовсю ведется, оно началось еще в августе 2021 года. Автодорога пройдет от Аметьевской магистрали через улицу Бухарская, далее между улицами Минская и Закиева, затем выйдет на федеральную трассу М7. Ее общая длина составит 11,7 км, расчетная скорость движения – 70 км в час.

Сейчас активно строится первый этап магистрали протяженностью 3,8 км от улицы Гвардейская до проспекта Победы. Завершить работы на первом этапе строительства Вознесенского тракта в Казани планируется уже в следующем году.

Дублер автодороги через Дербышки по предложенной Минтрансом РТ схеме начнется от Компрессорного и выйдет на трассу М7 Фото: © «Татар-информ»

Строительство первого этапа Вознесенского тракта в Казани также ведется с использованием льготного финансирования. Общая стоимость строительства оценивается в 12,3 млрд рублей, из них 6,1 млрд составит кредит из инфраструктурного меню федерального правительства.

«Срок сдачи первого этапа Вознесенского тракта на участке от Гвардейской до проспекта Победы – 2023 год. Остается переходящее финансирование около 1,8 млрд рублей. На второй этап в этом году выделено федеральное финансирование 3 млрд рублей. И прорабатываются новые источники финансирования на следующий год за счет привлечения инфраструктурных бюджетных кредитов», – сообщил заместитель министра транспорта и дорожного хозяйства Татарстана Артем Чукин.

Вторая часть автодороги, которую планируется сделать платной, пройдет от проспекта Победы до трассы М7 «Волга». Протяженность этого участка составит 7,9 км. Дорога станет дублером Мамадышского тракта ­– она примет транспортный трафик с существующей магистрали и прилегающих жилых микрорайонов Азино, Горки, Салмачи, Вознесенское, Привольный.

На втором этапе будет три эстакадных участка: мост через реку Нокса, путепровод на улице Иман и мост через реку Крутовка. Также планируется построить две транспортные развязки: на трассе М7 и на проспекте Победы.

«Пока расчеты детализированной тарифной политики не проводились»

Первый заместитель председателя правления госкомпании «Автодор» Игорь Коваль отметил, что говорить о возможной стоимости проезда по платному обходу Дербышек и Вознесенскому тракту пока рано.

«Пока расчеты детализированной тарифной политики не проводились. Мы сейчас сконцентрированы на том, чтобы совместно проработать финансовую модель, а основным параметром финансовой модели будет являться объем трафика – сколько машин поедет по этим дорогам. Соответственно, исходя из прогнозируемого количества, мы уже совместно с коллегами из Татарстана определим объем тарифной базы и, таким образом, поймем, сколько можно дополнительно привлечь внебюджетных денег», – сказал он.

В России для расчета проезда по платным дорогам, которых, кстати, не так много, как правило, используют сложную тарифную сетку. В ней размер платы может отличаться в зависи­мости от места въезда и выезда, дня недели, времени суток, а также класса авто­мобиля.

К слову, еще два года назад руководитель «Автодора» Вячеслав Петушенко оценил стоимость проезда по всей новой скоростной автодороге М12 Москва – Казань в 1,6 тыс. рублей, или 2,5 рубля за километр. Однако это федеральная трасса, сколько будет стоить проезд на выезде из города, пока неизвестно.

Проблему въезда и выезда из Казани в сторону Дербышек и через Мамадышский тракт ожидается, что решит строительство обхода этого поселка и Вознесенский тракт Фото: kzn.ru

«Всё, что строится в крупных городах, исходит из просчитанного прогноза спроса»

Въезд и выезд из Казани в сторону Дербышек, а также Мамадышский тракт давно находятся на пределе пропускной способности. Ожидается, что проблему решит строительство обхода этого поселка и Вознесенский тракт. Насколько такие трассы будут востребованными, если проезд по ним будет платным, корреспонденту «Татар-информа» пояснил директор Института экономики транспорта и транспортной политики Высшей школы экономики Михаил Блинкин.

«Такие проекты много раз рассчитывались в моем институте. Какой-то участок дороги собираются эксплуатировать в платном режиме, мы делаем расчет. Например, какой там будет прогноз трафика, если тариф – ноль. Хорошо, 80 тыс. автомобилей в сутки. Делаем расчет, какой будет прогноз трафика, если за километр брать 100 рублей. Ответ – ноль. И аккуратно, шаг за шагом, ориентируясь на платежеспособность конкретных сегментов населения города, региона, считаем. Если при тарифе условно 22 рубля за километр складывается нормальный компромисс, то получается максимум доходов, и народ, который довольно много ездит, готов этот тариф принять», – сказал он.

По мнению Блинкина, в любом крупном городе есть определенный контингент населения, а иногда и немаленький, который для экономии времени, вместо того чтобы стоять в пробке на старой дороге, поедет по новой. «Это люди, которые для экономии времени готовы платить деньги. Это нормальный проектный расчет. Если этот расчет сделан, то все будет в порядке. Я просто не знаю на территории нашей страны ни одного крупного проекта, который бы реализовывали просто так, не рассчитывая на очень серьезный спрос. А уж Казань – город образованный, было кому посчитать. То есть всё, что строится в крупных городах России, исходит из очень аккуратно просчитанного прогноза спроса», – подчеркнул он.