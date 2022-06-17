В Татарстане построят две платные региональные дороги с помощью облигаций ДОМ.РФ

В Татарстане построят две платные региональные дороги. Соответствующее трехстороннее соглашение о развитии инвестиционных проектов на территории республики было подписано на Петербургском международном экономическом форуме, сообщает пресс-служба госкомпании «Автодор».

«В рамках достигнутых договоренностей будет проработан механизм реализации пилотных инвестиционных проектов “Создание платного дублера обхода поселка Дербышки города Казани (продолжение Сибирского тракта)”, “Строительство платной автомобильной дороги “Вознесенский тракт”” и последующих совместных проектов», – отметили в пресс-службе.

Соглашение подписали Президент Татарстана Рустам Минниханов, председатель правления госкомпании «Автодор» Вячеслав Петушенко и генеральный директор АО «ДОМ.РФ» Виталий Мутко.

Мутко отметил, что для сбалансированного развития регионов в ближайшие несколько лет необходимо активно строить и ремонтировать дорожную сеть.

«Механизм строительства инфраструктуры с помощью облигаций ДОМ.РФ позволит сделать это с помощью внебюджетных инвестиций. Важно, что сотрудничество с “Автодором” и Татарстаном по этому направлению нацелено на реализацию конкретных проектов, которые улучшат качество жизни людей. Строительство Вознесенского тракта, например, не только разгрузит дороги Казани, но и будет способствовать жилищному строительству в городе», – сказал он.