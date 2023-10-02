Глава РЖД заявил о готовности проектной документации по ВСМ Москва — Казань

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Проектная документация по ВСМ Москва — Казань есть по всем этапам строительства. Об этом он сообщил в интервью РИА Новости гендиректор РЖД Олег Белозеров.

По его словам, к 2043 году в России должно быть построено большинство из запланированных высокоскоростных железнодорожных магистралей (ВСМ).

«Я уверен, что следующее двадцатилетие будет временем высоких скоростей, прежде всего в пассажирском сегменте», — сказал Белозеров.

В августе на открытии движения по МЦД-3 Президент России Владимир Путин поддержал строительство ВСМ Москва — Санкт-Петербург, а также обозначил еще несколько направлений — от Москвы в Казань и уральские регионы, в Адлер и Минск.