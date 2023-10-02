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Глава РЖД заявил о готовности проектной документации по ВСМ Москва — Казань
Проектная документация по ВСМ Москва — Казань есть по всем этапам строительства. Об этом он сообщил в интервью РИА Новости гендиректор РЖД Олег Белозеров.
По его словам, к 2043 году в России должно быть построено большинство из запланированных высокоскоростных железнодорожных магистралей (ВСМ).
«Я уверен, что следующее двадцатилетие будет временем высоких скоростей, прежде всего в пассажирском сегменте», — сказал Белозеров.
В августе на открытии движения по МЦД-3 Президент России Владимир Путин поддержал строительство ВСМ Москва — Санкт-Петербург, а также обозначил еще несколько направлений — от Москвы в Казань и уральские регионы, в Адлер и Минск.
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