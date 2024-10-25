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Общество 25 октября 2024 14:46

Миндортранс РТ: Готовится к вводу дорога Алексеевское — Альметьевск

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На дороге Алексеевское — Альметьевск начались подготовительные работы к вводу объекта: благоустройство откосов, установка барьерных ограждений, нанесение разметки. Завершены работы на 36 искусственных сооружениях, сообщает пресс-служба Миндортранса РТ.

«Всего на протяжении дороги будет 42 искусственных сооружения, из них 33 путепровода и девять мостов. Число полос для движения — четыре», — говорится в сообщении.

Протяженность платной автодороги Алексеевское — Альметьевск в составе трассы Шали (М7) — Бавлы (М5) составит 145 километров. Она пройдет по территории Алексеевского, Чистопольского, Новошешминского, Черемшанского и Альметьевского районов.

Работы по строительству дороги Алексеевское — Альметьевск в составе трассы Шали (М7) — Бавлы (М5) сегодня оценил министр транспорта и дорожного хозяйства РТ Фарит Ханифов. Запустить движение по ней планируется уже в этом году.

Автодорога Шали — Бавлы объединит федеральные трассы М7 «Волга» и М5 «Урал» и станет частью транспортного коридора «Европа — Западный Китай».

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#платная дорога
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