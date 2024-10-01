Миндортранс РТ: Решается вопрос по финансированию возведения Вознесенского тракта

В Татарстане прорабатывается вопрос по финансированию строительства Вознесенского тракта в Казани. Об этом сообщила заместитель министра транспорта и дорожного хозяйства РТ Лилия Сафиуллина на заседании Комитета Госсовета РТ по жилищной политике и инфраструктурному развитию.

«Практически все объекты, по крайней мере Шали – Бавлы, точно обеспечено финансированием в рамках концессионного соглашения. Горьковское шоссе тоже обеспечено финансированием. Мы заключили договор займа с ДОМ.РФ и в течение 20 лет будем его возвращать. По Вознесенскому тракту дорабатывается вопрос о том, из каких источников будет осуществляться окончательное финансирование этого объекта», – рассказала представитель Миндортранса.

По словам Сафиуллиной, в этом году планируется получить разрешение на ввод в эксплуатацию платной автодороги Алексеевское – Альметьевск в составе трассы Шали – Бавлы.

Она добавила, что в 2024 году также планируется ввести дорогу в «Большом Зеленодольске» от трассы Йошкар-Ола – Зеленодольск – автодорога М7 «Волга» до границы Казани.

«Она полностью обеспечена финансированием. 913 млн рублей – это средства республиканского бюджета и 4,3 млрд рублей – займ ДОМ.РФ, оформленный на 20 лет. По “Лаишевскому узлу” ведется проработка вопросов. Он влияет на то, что увеличит интенсивность на построенной дороге М12. Мы надеемся на федеральную поддержку», – подчеркнула Сафиуллина.