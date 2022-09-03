Миндортранс рассказал, как идет строительство платной дороги Алексеевское — Альметьевск

В Татарстане продолжается строительство платной автомобильной дороги Алексеевское — Альметьевск. Сейчас рабочие выполняют устройство дорожной одежды, сообщает пресс-служба Миндортранса РТ.

«Устройство дорожной одежды включает укладку земляного полотна, песчаного грунта, песчано-гравийной смеси, щебня в одном слое фракции или с расклинцовкой, а также щебеночно-гравийно-песчаной смеси», — уточнили в министерстве.

Дорожники также проводят устройство геосетки и минеральное укрепление грунта. В настоящее время на объекте выполняются работы по первому этапу строительства.

Платная дорога Алексеевское — Альметьевск войдет в состав автодороги Шали (М7) — Бавлы (М5). Ее протяженность превысит 145 километров.

Строительство ведется по концессионному соглашению между Татарстаном и АО «Автострада», которое было заключено в декабре прошлого года. Срок его действия составляет 99 лет. Стоимость проекта оценивается в 83,6 млрд рублей.

Прогнозируется, что интенсивность движения по новой четырехполосной автодороге составит 12 тыс. автомобилей в сутки. Расчетная скорость движения — 150 км/ч. Трассу планируется построить к 2024 году, о чем сообщал «Татар-информ».