Минцифры выступило против выборочного предоставления «брони» IT-специалистам

Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России выступило против предложения председателя Совета по правам человека при Президенте РФ Валерия Фадеева о предоставлении отсрочки от частичной мобилизации только тем IT-специалистам, которые заняты только в военной и иных критических сферах.

«С учетом введенных ограничений на импорт зарубежных IT-решений необходимо в ускоренном режиме обеспечить появление российских конкурентных аналогов во всех значимых нишах. Это вопрос обеспечения технологического суверенитета», — заявил глава ведомства Максут Шадаев, слова которого приводит Telegram-канал министерства.

По мнению министра, «сложно себе представить реальную безопасность», если Россия в отдельных сферах останется зависимой от технологий недружественных стран.

Кроме того, Шадаев напомнил, что в рамках принятого Министерством обороны решения не призываются в рамках частичной мобилизации только сотрудники аккредитованных IT-организаций, имеющие соответствующее высшее образование и непосредственно участвующие в разработке и поддержке IT -решений. «Это гарантирует точечную и фокусную поддержку», — уверен он.

Ранее глава СПЧ Валерий Фадеев в своем обращении к министру обороны РФ Сергею Шойгу предложил давать «бронь» только тех программистам, которые работают с технологиями военного и двойного назначения или обеспечивают деятельность критической информационной инфраструктуры и системообразующих компаний, включая промышленность.