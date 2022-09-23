Минцифры рассказало о подготовке списка специальностей, которым положена отсрочка

Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России пообещало до 26 сентября подготовить рекомендуемый список специальностей по отраслевым направлениям для отсрочки от частичной мобилизации.

«Дальнейшие действия по отсрочке от частичной мобилизации. Минцифры готовит рекомендуемый перечень специальностей по каждому отраслевому направлению. Список будет опубликован не позднее 26 сентября», — сказано в сообщении, размещенном в Telegram-канале ведомства.

Кроме того, Минцифры «прорабатывает с Минобороны форму подачи списков сотрудников, подходящих под критерии отсрочки от частичной мобилизации». На следующей неделе соответствующая форма должна появиться на портале госуслуг РФ.

Представителям IT, телекома и медиа, получившим повестки до публикации формы и подачи списков, рекомендовано действовать с соответствии с опубликованными ранее инструкциями.

Утром 21 сентября Президент России Владимир Путин выступил с обращением к гражданам и подписал указ о проведении частичной мобилизации. Повестки по частичной мобилизации не планируется отправлять через сайт госуслуг.