Глава СПЧ Фадеев пожаловался Шойгу на «палочный подход» при мобилизации

Глава Совета по правам человека при Президенте РФ Валерий Фадеев пожаловался в Министерство обороны России на формальный подход военкоматов к объявленной главой государства частичной мобилизации. Адресованное руководителю военного ведомства Сергею Шойгу заявление опубликовано в Telegram-канале совета.

Фадеев обратил внимание на необходимость «неукоснительного соблюдения правил призыва». «Первые дни частичной мобилизации показали, что военные комиссариаты нередко исходят из логики „палочной системы“, формально относясь к формированию мобилизационного контингента», — заметил он.

«Призывают людей без военно-учетной специальности и боевого опыта; не подходящих по возрасту. В то же время известны случаи отказа в приеме добровольцев из-за того, что военкомат „уже выполнил план“. У военкоматов могут быть устаревшие базы, цифровизация где-то хромает, поэтому с каждым человеком надо работать тщательно, а не для плана. <…> Палочный подход недопустим», — подчеркнул глава СПЧ.

Общественник предложил исправить случаи, подрывающие доверие к мобилизации, и не допускать их впредь. Он упомянул следующие попавшие в СМИ и социальные сети инциденты: призыв многодетных отцов в Бурятии, которых затем вернули домой из воинской части; призыв под угрозой уголовного преследования медсестер и акушерок в Свердловской области, не имеющих опыта работы в экстренных ситуациях; мобилизация не служившего 58-летнего директора школы в Волгоградской области и 57-летнего пенсионера-агронома с дочерью-инвалидом на иждивении в Смоленской области.

Валерий Фадеев также предложил еще раз разъяснить, какие категории призываются, и широко распространить инструкции для призывников, что необходимо брать с собой. «Вызывает недовольство и стиль работы — некоторые вручают повестку в 2 часа ночи как будто считают, что у нас все уклонисты», — добавил он.

Отдельно глава СПЧ высказался о распространении «брони» на всех IT-специалистов. По его мнению, она должна распространяться только на тех программистов, которые работают с технологиями военного и двойного назначения, обеспечивают деятельность критической информационной инфраструктуры и системообразующих компаний, в том числе в сфере промышленности.