Минцифры РФ рекомендовало мобильным операторам отказаться от безлимитных тарифов

Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ направило операторам мобильной связи рекомендацию «исключить неограниченное потребление трафика», в том числе введя ограничения на безлимитных тарифах. Об этом со ссылкой на письмо главы ведомства Максута Шадаева сообщает РБК.

Кроме того, в своем послании министр советует «сбалансировать объемы потребляемого трафика» абонентами в рамках тарифных планов. Сделать это можно за счет «разумного сокращения таких объемов».

По словам Шадаева, такие меры необходимы для «целостного и устойчивого функционирования российской инфраструктуры связи» и обеспечения равномерной нагрузки на сети. В связи с этим он сослался на указ главы государства от 16 марта.

В пресс-службе Минцифры подтвердили рассылку письма. «В условиях внешнего санкционного давления и сокращений доступности иностранного оборудования необходимо найти баланс по поддержанию и развитию мобильных сетей», — пояснили в ведомстве.

Представители самих мобильных операторов сочли предложение министерства «рациональным» в условиях сложностей с поставками телекоммуникационного и вычислительного оборудования. По словам сотрудника одного из них, безлимиты уберут из дорогих тарифов, а при аномальном росте трафика может оказаться сокращен объем гигабайтов, включенный в пакетные предложения, хотя это и маловероятно.

Утром 24 февраля Президент РФ Владимир Путин в видеообращении к гражданам страны объявил о начале специальной военной операции на Украине. Страны Запада осудили спецоперацию и начали ужесточать санкции против России. Позднее Минцифры оценило возможность сбоев в российских сетях связи.