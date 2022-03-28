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Технологии
28 марта 2022  08:40

Минцифры оценило возможность сбоев в сетях связи в России

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В России не предвидится предпосылок для сбоев в сетях связи. Такими данными поделилась пресс-служба Минцифры РФ.

В ведомстве отметили, что данный вопрос находится на постоянном контроле, в случае необходимости принимаются меры, обеспечивающие работу того или иного предприятия.

«Со стороны государства бизнес получает целые пакеты мер поддержки. Это касается всех отраслей, которые курирует Минцифры», — цитирует пресс-службу ТАСС.

В Минцифры подчеркнули, что работоспособность компаний, помимо господдержки, обеспечивается их собственными решениями.

#связь #сбои в работе
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