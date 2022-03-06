Минцифры предложило госорганам перебраться в Telegram и во «ВКонтакте»

Минцифры РФ предложило российским государственным органам завести аккаунты в мессенджере Telegram и в социальной сети «ВКонтакте». Об этом со ссылкой на пресс-службу аппарата вице-премьера Дмитрия Чернышенко сообщает ТАСС.

По информации Минцифры, многие российские сайты сейчас размещаются на непрофессиональных площадках. «Яндекс», «Ростелеком» и VK готовы предоставить свои публичные облачные сервисы для максимально быстрого переезда сайтов.

Кроме того, вице-премьер Дмитрий Чернышенко поручил Минцифры подготовить первоочередные меры по защите информационной инфраструктуры страны.

На совещании с руководителями цифровой трансформации федеральных и региональных органов власти Чернышенко обратил внимание на необходимость организационных мероприятий и определения в каждом регионе и федеральном органе ответственных подразделений по борьбе с киберугрозами.

«Главное сейчас — это быстрое реагирование и противодействие этим атакам. Необходимая инфраструктура должна оперативно масштабироваться, обеспечивая систему защиты», — подчеркнул вице-премьер.

Санкции против России были ужесточены после объявления Президента РФ Владимира Путина о начале специальной военной операции на Украине. О приостановлении своей деятельности на территории России уже объявили ряд крупных компаний. Правительство страны предложило им три варианта действий.