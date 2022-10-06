Минцифры пообещало усовершенствовать сервис для жалоб на ошибки при частичной мобилизации

Минцифры работает над совершенствованием сервиса по подаче жалобы в случае ошибки при частичной мобилизации. Сервис помогает в короткие сроки разрешить спорные ситуации, однако есть «факты формального рассмотрения жалоб». Число таких случаев стремятся свести к минимуму, подчеркнули в ведомстве.

Сервис запустили всего несколько дней назад, однако он уже показал свою востребованность, утверждается в телеграм-канале министерства. Все заявления передаются в региональные группы разбора, созданные при призывных комиссиях по мобилизации, которые возглавляются главами субъектов.

«Минцифры работает над совершенствованием сервиса, чтобы число таких случаев было сведено к минимуму. Все спорные ситуации, о которых граждане рассказали на Госуслугах, должны быть рассмотрены и разрешены», – добавили в ведомстве.

В Кремле ранее признали, что при исполнении указа Президента РФ Владимира Путина о частичной мобилизации в регионах допускаются ошибки. По словам Путина, ошибки связаны с тем, что Министерство обороны РФ своевременно не внесло информацию о гражданах, не попадающих под частичную мобилизацию, в нормативно-правовую базу.