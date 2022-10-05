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Ру Тат
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Официальная хроника
5 октября 2022  18:24

Путин объяснил, с чем связаны ошибки при проведении частичной мобилизации

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Министерство обороны РФ своевременно не внесло информацию о гражданах, не попадающих под частичную мобилизацию, в нормативно-правовую базу. Необходимые коррективы приходится вносить сейчас, заявил Президент России Владимир Путин. Об этом сообщает РИА Новости.

«Поэтому представленный Минобороны и правительством проект указа вышел в таком виде, что не учел изначально позицию самого Министерства обороны», — объяснил глава государства на встрече с лауреатами и финалистами всероссийского конкурса «Учитель года».

21 сентября российский лидер объявил о проведении в стране частичной мобилизации. Призвать планируется 300 тыс резервистов, имеющих военный опыт. 

#Владимир Путин #Минобороны #мобилизация
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