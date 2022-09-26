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Ру Тат
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Политика
26 сентября 2022  13:39

«Ошибки исправляются»: Песков заявил о нарушениях регионами указа о частичной мобилизации

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В регионах России есть случаи нарушения указа о введении частичной мобилизации в стране, констатировал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. По его словам, разбираться с этими ошибками будут региональные власти.

«Действительно есть случаи, когда указ нарушается, в некоторых регионах активно работают губернаторы для исправления ситуации. Активную и очень нужную работу проводят наши отечественные журналисты и представители общественных организаций и общественные организации. И это очень важно», – цитирует его РИА Новости.

Вся важная информация доводится до регионов и до Министерства обороны. «Эти случаи несоответствия нужным критериям устраняются, надеемся, что темпы устранения повысятся, все ошибки будут исправлены», – добавил Песков.

Напомним, частичную мобилизацию Президент России Владимир Путин объявил 21 сентября. Призвать на службу планируется порядка 300 тыс. резервистов.

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