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Ру Тат
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Технологии
22 марта 2022  13:32

Минцифры не видит больших рисков для владельцев Android в условиях санкций

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Маркетплейс с отечественными приложениями будет создан на платформе Android, поэтому у владельцев гаджетов с этой операционной системой не должно возникнуть проблем. Об этом заявил глава Минцифры России Максут Шадаев, сообщает «Интерфакс». 

Министр отметил, что для пользователей iOS вопросы всё еще остаются, но он находится на связи с Apple.

«И, в принципе, конструктивная позиция у компании. Мы знаем, что коллеги предпринимают определенные усилия и платежи проводят до сих пор через операторов мобильной связи в App Store. Поэтому мы будем надеяться, что „Айфоны“ у нас в кирпич не превратятся», — сказал Шадаев.

Таким образом глава Минцифры ответил на вопрос председателя IT-комитета Госдумы Александра Хинштейна, который поинтересовался, как власти РФ решат проблему, «если завтра россиянам выключат импортные гаджеты».

Санкции против России были ужесточены после объявления Президента РФ Владимира Путина о начале специальной военной операции на Украине. О приостановке своей деятельности на территории России уже объявили многие крупные компании.

Среди них оказалась и корпорация Apple. Она ограничила работу системы платежей Apple Pay и других своих сервисов на территории России и подтвердила приостановку продажи продукции в стране.

#санкции Запада #android #Apple
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