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Общество 1 февраля 2024 09:08

Минцифры начало расследование причин масштабного сбоя в Рунете

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Началось расследование инцидента, связанного с масштабным сбоем в работе домена .RU, заявил на форуме Digital Almaty 2024 глава Минцифры России Максут Шадаев.

Сбой в работе Рунета произошел во вторник, 30 февраля. «Минцифры ведет разбирательство, закончим — обязательно „опубличим“ результаты технического разбора этой ситуации», — цитирует министра РИА Новости.

Ранее пользователям объяснили, с чем связаны проблемы с доступом к сайтам Рунета.

#сбой в работе #рунет #Минцифры РФ
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