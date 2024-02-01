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Минцифры начало расследование причин масштабного сбоя в Рунете
Началось расследование инцидента, связанного с масштабным сбоем в работе домена .RU, заявил на форуме Digital Almaty 2024 глава Минцифры России Максут Шадаев.
Сбой в работе Рунета произошел во вторник, 30 февраля. «Минцифры ведет разбирательство, закончим — обязательно „опубличим“ результаты технического разбора этой ситуации», — цитирует министра РИА Новости.
Ранее пользователям объяснили, с чем связаны проблемы с доступом к сайтам Рунета.
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