Минцифры: Доступ к сайтам Рунета восстановят в ближайшее время

В ближайшее время проблема с доступом к сайтам в зоне .RU будет устранена. С таким заявлением выступило Минцифры России.

«Возникла техническая проблема, затронувшая зону .RU, связанная с глобальной инфраструктурой DNSSEC*. Специалисты Технического центра интернет и МСК-IX работают над ее устранением», – написано в телеграм-канале ведомства.

В министерстве уточнили, что проблема для абонентов национальной системы доменных имен уже устранена. Восстановительные работы продолжаются.

Ранее «Татар-информ» рассказал о масштабном сбое, который возник в работе Рунета. Из-за этого пользователям перестали быть доступны сервисы «Яндекса», маркетплейсы, приложения некоторых банков и такси, сервисы «МегаФона», МТС и Ростелекома.

*DNSSEC — это набор расширений протокола DNS, благодаря которому гарантируется целостность и достоверность данных