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В работе Рунета произошел массовый сбой
В работе российского сегмента интернета произошел массовый сбой. В качестве причины случившегося называются проблемы с набором расширений DNSSEC, которые обеспечивают проверку подлинности сайтов.
Недоступными для многих юзеров оказались сайты «Яндекса» и ряда маркетплейсов (например, Ozon), а также приложения некоторых банков и такси, сервисы «МегаФона», МТС и Ростелекома.
Например, сайт «Татар-информа» на данный момент открывается не у всех пользователей.
Технология DNSSEC «крайне важна, так как добавляет к DNS цифровые подписи, которые подтверждают подлинность DNS-записей и обеспечивают целостность данных в DNS», отмечает Telegram-канал «Код Дурова».
Источник канала, знакомый с ситуацией, при этом утверждает, что сбой произошел на стороне АНО «Координационный центр национального домена сети Интернет», который уже занимается его устранением.
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