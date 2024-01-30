В работе Рунета произошел массовый сбой

В работе российского сегмента интернета произошел массовый сбой. В качестве причины случившегося называются проблемы с набором расширений DNSSEC, которые обеспечивают проверку подлинности сайтов.

Недоступными для многих юзеров оказались сайты «Яндекса» и ряда маркетплейсов (например, Ozon), а также приложения некоторых банков и такси, сервисы «МегаФона», МТС и Ростелекома.

Например, сайт «Татар-информа» на данный момент открывается не у всех пользователей.

Технология DNSSEC «крайне важна, так как добавляет к DNS цифровые подписи, которые подтверждают подлинность DNS-записей и обеспечивают целостность данных в DNS», отмечает Telegram-канал «Код Дурова».

Источник канала, знакомый с ситуацией, при этом утверждает, что сбой произошел на стороне АНО «Координационный центр национального домена сети Интернет», который уже занимается его устранением.