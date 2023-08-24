Milliyet: Россия, Турция и ООН могут обсудить зерновую сделку в Стамбуле

Новая трехсторонняя встреча — между Россией, Турцией и ООН — по зерновой сделке может пройти в Стамбуле. Затем, если переговоры пройдут успешно, к ним присоединится и Украина, заявляет издание Milliyet.

«Одним из вариантов активизации этой инициативы может стать новая встреча России и ООН в Стамбуле, — полагает источник газеты. — Обсуждалось также, что эти встречи должны проходить в трехстороннем формате между Россией, ООН и Турцией, а в случае достижения прогресса они могут быть продолжены в четырехстороннем формате с участием Украины».

Напомним, что действие зерновой сделки прекратилось 18 июля 2023 года. Причины выхода Москвы из черноморской инициативы позднее объяснил Президент России Владимир Путин.

Как ранее сообщал «Татар-информ», Украина готовит альтернативный маршрут для продолжения транспортировки зерна и пытается привлечь другие страны к защите судов и перевозке грузов.