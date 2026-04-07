news_header_top
Руc Тат
16+
news_header_bot
news_top
Происшествия 7 апреля 2026 00:29

НКНХ: при пожаре погибли 12 человек, поисковая операция завершена

Читайте нас в
Телеграм
Фото: НТР

Поисковая операция на территории «Нижнекамскнефтехима» завершена. Об этом сообщили в пресс-службе компании. В НКНХ выразили соболезнования родным и близким погибших.

В результате происшествия погибли 12 человек:

Аппаков Михаил Иванович, 38 лет. «Нижнекамскнефтехим», аппаратчик перегонки 6-го разряда отделения дегазации каучуков.

Батин Андрей Николаевич, 33 года. «Нижнекамскнефтехим», инженер производства синтетических каучуков СКД-Н.

Газизов Данил Вагизович, 58 лет. Трест «Татспецнефтехимремстрой», слесарь-ремонтник 5-го разряда СРСУ-2.

Гладкова Вера Петровна, 59 лет. «Нижнекамскнефтехим», аппаратчик полимеризации 5-го разряда.

Горланов Сергей Степанович, 60 лет. «Нижнекамскнефтехим», слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике 6-го разряда.

Гутов Азат Ринатович, 49 лет. «Нижнекамскнефтехим», инженер участка технического обслуживания и ремонта автоматизированных систем.

Магсумов Алмаз Фирдависович, 35 лет. «Нижнекамскнефтехим», инженер по подготовке производства синтетических каучуков.

Марисов Сергей Жоржевич, 49 лет. «Нижнекамскнефтехим», слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике 6-го разряда.

Назипов Марат Альбертович, 27 лет. Командир отделения 29-й пожарной части отряда федеральной противопожарной службы Нижнекамского филиала Управления договорных подразделений ФПС ГПС по РТ.

Салтыков Александр Владимирович, 30 лет. «Нижнекамскнефтехим», ведущий специалист службы по капитальному строительству.

Шагиахметов Азат Равилевич, 50 лет. Трест «Татспецнефтехимремстрой», каменщик 5-го разряда СРСУ-1.

Шишкин Александр Федорович, 62 года. «Нижнекамскнефтехим», слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике 6-го разряда.

news_right_1
news_right_2
news_bot
В топе
Новости партнеров