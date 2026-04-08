«Половину уже выполнили»: в Нижнекамске завершают восстановительные работы после ЧП

Фото предоставлено Надеждой Багаутдиновой

В Нижнекамске завершаются восстановительные работы после происшествия на «Нижнекамскнефтехиме». В квартирах, пострадавших от инцидента, продолжается замена окон и частично – балконных конструкций.

Всего от жителей поступило 131 обращение. Специалисты ведут работы поэтапно: сначала выполняется демонтаж поврежденных рам, затем очищаются проемы, проверяется состояние откосов, и только после этого устанавливаются новые оконные блоки.

Как сообщил директор управляющей компании «Эйбэт» Мунир Шаяхметов, значительная часть заявок уже отработана.

«30 обращений – это балконы. 4 заявления – это подъезды, и остальные 25 – это квартиры: кухня, спальни и зал», – уточнил он.

По его словам, подрядные организации были определены в первые дни после происшествия, после чего между ними распределили объемы работ.

«Мы 1 и 2 числа определили подрядчиков, распределили задачи. Половину уже выполнили. Остаются в основном работы по стеклам. Подрядчики обещают до 10 числа все завершить», – отметил Шаяхметов.

Восстановление жилого фонда находится на постоянном контроле городской администрации. Все расходы по устранению последствий взяла на себя компания «Сибур».

Напомним, что 31 марта на заводе «Нижнекамскнефтехим» при ликвидации последствий разлива полимеризата произошло воспламенение газовой смеси, за которым последовал пожар на установке.