Миллиарды на модернизацию: как в Татарстане готовятся к отопительному сезону

В Татарстане полным ходом идет подготовка к зиме: в домах завершают капремонт, обновляют изношенные сети, решают проблему с газовыми колонками в старом жилфонде. О ходе работ и подготовке к отопительному периоду рассказали сегодня на брифинге в Кабмине РТ.





В этом году в республике будет заменено или отремонтировано 96 км тепловых сетей

Фото: стоп-кадр видео

«Ежегодно мы должны менять 2,5% от общей протяженности сетей»

В Татарстане завершается подготовка к отопительному сезону, сообщил первый заместитель министра строительства, архитектуры и ЖКХ республики Дамир Шайдуллин.

По его словам, паспорта готовности уже получили более 14 тыс. многоквартирных домов – это около 77% от общего числа. Объекты образования, здравоохранения, культуры и социальной защиты подготовлены практически полностью – в среднем на 98%.

В этом году в Татарстане также активно взялись за модернизацию уже изрядно изношенной коммунальной инфраструктуры. По федеральной программе на эти цели выделили 3,1 млрд рублей, по республиканской – 8,5 млрд. Всего – 11,7 млрд рублей.

В целом в республике планируют обновить 136 объектов, заменить 368 км сетей, 25 водонапорных башен, 15 канализационных насосных станций, два очистных сооружения и семь котельных.

«Целевой показатель, которого мы должны достичь до 2030 года, – менять ежегодно 2,5% от общей протяженности сетей», – отметил Шайдуллин.

По словам Дамира Шайдуллина, паспорта готовности уже получили более 14 тыс. многоквартирных домов – это около 77% от общего числа Фото: prav.tatarstan.ru

«Взял лопату и прорубил трубу»

Острая ситуация с тепловыми сетями сложилась в Нижнекамске. Без горячей воды из-за трухлявых сетей предыдущей зимой оставались до 300 домов.

О бедственном положении заявили летом на совещании у Раиса Татарстана Рустама Минниханова. Ему доложили, что износ теплосетей в городе достиг 71%. Руководитель республики отреагировал моментально, предложив найти механизмы, чтобы радикально решить проблему.

Во-первых, все сети из частных рук передали «Татэнерго». Во-вторых, нашли около 1 млрд рублей на замену сетей и срочную подготовку города к зиме: около 700 млн рублей выделил принадлежащий республике «Связьинвестнефтехим», еще 300 направили из бюджета.

В Нижнекамске без горячей воды из-за трухлявых сетей предыдущей зимой оставались до 300 домов Фото: пресс-служба Нижнекамского района

«Наш слесарь говорит: ‘’Хотите, покажу, в каком состоянии тепловые сети?’’ Он взял лопату и, как Геракл, прорубил трубу», – рассказал генеральный директор «Татэнерго» Раузил Хазиев.

Хазиев подчеркнул, что ситуация с тепловыми сетями в Нижнекамске отражает общую проблему Татарстана и России: многие городские системы старые и изношенные, что создает риск аварий и перебоев с горячей водой и отоплением.

В целом же протяженность тепловых сетей «Татэнерго» в республике составляет почти 2,7 тыс. км. В этом году будет заменено или отремонтировано 96 км. Больше всего: в Нижнекамске обновят 47,4 км труб (85% работ уже выполнено), в Казани – 26,1 км (работы полностью завершены), в Набережных Челнах – 19,6 км (77%).

Раузил Хазиев подчеркнул, что ситуация с тепловыми сетями в Нижнекамске отражает общую проблему Татарстана и России Фото: prav.tatarstan.ru

Финансирование программы капремонта в Татарстане выросло в 1,5 раза

В 2025 году финансирование программы капитального ремонта многоквартирных домов в Татарстане увеличилось в 1,5 раза по сравнению с прошлым годом – до 11,2 млрд рублей. По решению Раиса РТ Рустама Минниханова из бюджета республики добавили к планировавшейся изначально сумме еще 3,5 млрд рублей.

Шайдуллин уточнил, что 5,8 млрд рублей составляют взносы собственников жилья, 4,4 млрд рублей поступило из республиканского бюджета и около 1,1 млрд рублей выделили из местных бюджетов.

Из общей суммы 2,5 млрд рублей направили на замену 711 лифтов в Казани, Набережных Челнах и пяти районах республики: Альметьевском, Бугульминском, Елабужском, Зеленодольском и Нижнекамском.

Капремонт сейчас идет в 911 домах общей площадью 5,9 млн кв. метров, где проживают более 209 тыс. человек.

В 2025 году финансирование программы капитального ремонта многоквартирных домов в Татарстане увеличилось в 1,5 раза по сравнению с прошлым годом Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

«К самим жильцам у меня просьба – посмотрите, как у вас завершается ремонт, как он идет, нет ли случаев, где во время ремонта кровли, фасада затапливают вашу квартиру или другие вещи», – сказал руководитель Госжилинспекции РТ Александр Тыгин.

Как решают проблему старых газовых колонок

Ранее неоднократно поднималась тема замены газовых колонок в старых жилых домах на централизованное горячее водоснабжение. Причина в плохом состоянии вентиляционных каналов. Они разрушаются, затрудняя ток воздуха, что приводит к отравлению угарным газом: в 2024 году зарегистрировано 25 инцидентов, один из которых со смертельным исходом, а в 2025 году – шесть случаев, все жители остались живы.

По словам замминистра Шайдуллина, решения пока точечные и зависят от конкретного дома. Чтобы вентканалы не осыпались, в основном их обмуровывают.

Ранее неоднократно поднималась тема замены газовых колонок в старых жилых домах на централизованное горячее водоснабжение Фото: © «Татар-информ»

Один из вариантов, который ранее предлагали для решения проблемы, – переход на индивидуальные тепловые пункты. Однако, по словам замминистра, он требует длительного времени.

«Для того чтобы перейти на индивидуальные тепловые пункты, нужно, чтобы многие факторы дали возможность это сделать. Это вопрос не быстрого решения. В плановом периоде следующего года мы будем более детально подходить к проблемам, где такие вопросы выявлены. А сегодня методы, которые мы применяем в рамках капремонта домов, позволят обеспечить нормальную тягу», – отметил замминистра.

Глава ГЖИ Александр Тыгин подчеркнул, что окончательное решение всегда принимают собственники домов на общих собраниях.

«Любые решения, которые примет исполком Казани, оформляются решением общего собрания. Только собственники решают, какая система подготовки горячей воды будет внутри дома. Если есть возможность обеспечить централизованное ГВС – будет централизованное. Если есть возможность ИТП – будет ИТП. Но у всех решений разная стоимость горячей воды. Решения, которые сейчас реализуются перед отопительным сезоном, не временные. Это нормальные меры на долгий срок с максимальным эффектом и минимальной стоимостью для пользователей», – подытожил Тыгин.

Александр Тыгин подчеркнул, что если в доме возникла проблема, жильцам следует сначала обратиться в свою управляющую компанию или ТСЖ, а при отсутствии реакции – в жилинспекцию Фото: prav.tatarstan.ru

«Обычная бытовая разумность решает большинство проблем»

Рассказали на брифинге и о том, как татарстанцам самостоятельно подготовиться к зимнему отопительному периоду. Глава ГЖИ Александр Тыгин подчеркнул, что в подготовке к зиме важна обычная бытовая разумность жителей.

«Обычная бытовая разумность, наличие стекол и закрывающихся дверей в подъездах решает большинство проблем. Жалобы поступают именно там, где этого нет», – пояснил Тыгин.

Он добавил, что если в доме возникла проблема, жильцам следует сначала обратиться в свою управляющую компанию или ТСЖ, а при отсутствии реакции – в жилинспекцию.

По словам Тыгина, задача ведомства – подготовить к 15 сентября все дома, чтобы к началу зимы 100 % объектов были готовы к отопительному периоду.