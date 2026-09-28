«Миллиард.Татар» предлагает выбрать лучший татарский фильм 2026 года

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Портал «Миллиард.Татар» в рамках рейтинга «Татары года» объявил о голосовании в очередной номинации – «Лучший татарский фильм 2026 года».

Издание трактует понятие «татарский фильм» расширительно – как фильм, снятый татарстанской командой или рассказывающий о татарском мире.

В топ-10 включены следующие картины:

– «Шурале» Алины Насибуллиной;

– «Кеше китә – җыры кала» Александра Далматова;

– «Гора влюбленных» («Гашыйклар тавы») Салавата Юзеева;

– «Учитель» («Мөгаллим») Рамиля Тухватуллина и Илхома Мухаммадиброхимова;

– «Ай булмаса, йолдыз бар» Александра Далматова;

– «Илһам» Олега Кондрашова и Рамиля Гареева;

– «Киез» Нели Суркиной;

– «Моң» Софьи Чигировой;

– «Әлифба» Ильдара Ягафарова;

– «Сансара» Наиля Хайретдинова.

Голосование организовано в социальной сети «ВКонтакте», в Телеграм-канале и на сайте самого издания.

Участники конкурса «Татары года» борются за победу в 21 номинации. Голосование в номинациях идет поочередно с 10 сентября. Финальный этап продлится с 12 по 20 ноября, победителей объявят 2 декабря.

Подробнее о рейтинге читайте в материале «Татар-информа» «Татары года – 2026»: начинается голосование за выдающихся людей и проекты.