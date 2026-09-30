«Миллиард.Татар» предлагает определить лучшее событие года в татарской культуре
Портал «Миллиард.Татар» в рамках рейтинга «Татары года» запустил голосование в очередной номинации – «Лучший событие 2026 года в татарской культуре».
В топ-10 по версии издания включены следующие события:
– ЦУМ – пространство для татарских мастеров;
– «Юсуповы. Роскошь сквозь века» – большая коллекция Эрмитажа в Казани;
– «Җеп» – выставка национальных костюмов;
– «Стиль жизни – Культурный код» – этно-Fashion фестиваль;
– «Кайтаваз. Хайдар Бигичев» – спектакль-концерт о легендах татарской музыки;
– «Бию көрәше» – татарский баттл на набережной озера Кабан;
– «Шурале» – национальная классика на большой балетной сцене;
– представление татарской культуры в Европе татарстанскими театрами и цирком;
– новая скульптура Зиланта;
– «Тарих фест» – фестиваль об истории.
Голосование организовано в социальной сети «ВКонтакте», в Телеграм-канале и на сайте самого издания.
Участники конкурса «Татары года» борются за победу в 21 номинации. Голосование в номинациях идет поочередно с 10 сентября. Финальный этап продлится с 12 по 20 ноября, победителей объявят 2 декабря.
Подробнее о рейтинге читайте в материале «Татар-информа» «Татары года – 2026»: начинается голосование за выдающихся людей и проекты.