«Миллиард.Татар» предлагает определить лучшее событие года в татарской культуре

Коллаж: «Миллиард.Татар»

Портал «Миллиард.Татар» в рамках рейтинга «Татары года» запустил голосование в очередной номинации – «Лучший событие 2026 года в татарской культуре».

В топ-10 по версии издания включены следующие события:

– ЦУМ – пространство для татарских мастеров;

– «Юсуповы. Роскошь сквозь века» – большая коллекция Эрмитажа в Казани;

– «Җеп» – выставка национальных костюмов;

– «Стиль жизни – Культурный код» – этно-Fashion фестиваль;

– «Кайтаваз. Хайдар Бигичев» – спектакль-концерт о легендах татарской музыки;

– «Бию көрәше» – татарский баттл на набережной озера Кабан;

– «Шурале» – национальная классика на большой балетной сцене;

– представление татарской культуры в Европе татарстанскими театрами и цирком;

– новая скульптура Зиланта;

– «Тарих фест» – фестиваль об истории.

Голосование организовано в социальной сети «ВКонтакте», в Телеграм-канале и на сайте самого издания.

Участники конкурса «Татары года» борются за победу в 21 номинации. Голосование в номинациях идет поочередно с 10 сентября. Финальный этап продлится с 12 по 20 ноября, победителей объявят 2 декабря.

Подробнее о рейтинге читайте в материале «Татар-информа» «Татары года – 2026»: начинается голосование за выдающихся людей и проекты.