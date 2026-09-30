news_header_top
Руc Тат
16+
news_top
Общество 30 сентября 2026 18:10

«Миллиард.Татар» предлагает определить лучшее событие года в татарской культуре

Читайте нас в
«Миллиард.Татар» предлагает определить лучшее событие года в татарской культуре
Коллаж: «Миллиард.Татар»

Портал «Миллиард.Татар» в рамках рейтинга «Татары года» запустил голосование в очередной номинации – «Лучший событие 2026 года в татарской культуре».

В топ-10 по версии издания включены следующие события:

– ЦУМ – пространство для татарских мастеров;
– «Юсуповы. Роскошь сквозь века» – большая коллекция Эрмитажа в Казани;
– «Җеп» – выставка национальных костюмов;
– «Стиль жизни – Культурный код» – этно-Fashion фестиваль;
– «Кайтаваз. Хайдар Бигичев» – спектакль-концерт о легендах татарской музыки;
– «Бию көрәше» – татарский баттл на набережной озера Кабан;
– «Шурале» – национальная классика на большой балетной сцене;
– представление татарской культуры в Европе татарстанскими театрами и цирком;
– новая скульптура Зиланта;
– «Тарих фест» – фестиваль об истории.

Голосование организовано в социальной сети «ВКонтакте», в Телеграм-канале и на сайте самого издания.

Участники конкурса «Татары года» борются за победу в 21 номинации. Голосование в номинациях идет поочередно с 10 сентября. Финальный этап продлится с 12 по 20 ноября, победителей объявят 2 декабря.

Подробнее о рейтинге читайте в материале «Татар-информа» «Татары года – 2026»: начинается голосование за выдающихся людей и проекты.

читайте также
«Миллиард.Татар» предлагает выбрать лучший татарский фильм 2026 года
«Миллиард.Татар» предлагает выбрать лучший татарский фильм 2026 года
#Татарский мир
news_right_1
news_right_2
news_bot
Самое читаемое
Прибавка к пенсии и ограничения на дорогие займы: гид по законам октября

Прибавка к пенсии и ограничения на дорогие займы: гид по законам октября

30 сентября 2026
Мухаметшин: Проект «ПолитЗавод» стал карьерным лифтом для инициативной молодежи

Мухаметшин: Проект «ПолитЗавод» стал карьерным лифтом для инициативной молодежи

30 сентября 2026
Новости партнеров