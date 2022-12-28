Миллер заявил, что «Газпром» установит новый рекорд по суточным поставкам в Китай

Сегодня, 28 декабря, «Газпром» установит очередной рекорд по суточным поставкам газа в Китай. Об этом заявил председатель правления компании Алексей Миллер на селекторном совещании (стенограмма выступления опубликована в Сети).

«Мы приняли решение, что в декабре 2022 года будем поставлять газ в Китай с превышением суточных контрактных обязательств. Максимальное превышение составило 18,7%. И вот сегодня будет установлен еще один новый рекорд суточных поставок в Китай», — отметил Миллер.

Общий объем экспорта в КНР «в самое ближайшее время» должен достигнуть 48 млрд куб. метров газа в год, а с учетом экспортного транзитного газопровода через территорию Монголии — почти 100 млрд куб. метров, пояснил глава «Газпрома».

Сырье в КНР российская компания отгружает по долгосрочному двустороннему контракту с Китайской национальной нефтегазовой корпорацией (CNPC). Трубопроводные поставки с 2019 года осуществляются по магистрали «Сила Сибири», ее выход на проектную мощность запланирован на 2025 год.

Ранее исторический рекорд суточных поставок российского газа в Китай по трубопроводу «Сила Сибири» был установлен 9 декабря, о чем сообщал «Татар-информ».

При этом по оценке курирующего энергетический сектор вице-премьера РФ Александра Новака снижение добычи газа в России по итогам 2022 года может составить 18–20% (до 671 млрд куб. метров).