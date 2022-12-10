«Газпром» установил исторический рекорд по поставкам российского газа в Китай

9 декабря «Газпром» установил новый исторический рекорд суточных поставок российского газа в Китай по газопроводу «Сила Сибири». По данным компании, превышение суточных контрактных обязательств, предусмотренных договором купли-продажи газа, составило 16,4%.



««Газпром» пошел навстречу запросу китайской стороны по увеличению суточных поставок газа в декабре относительно ранее утвержденного графика на 2022 год», – отметили в компании, добавив, что поставки идут в рамках двустороннего долгосрочного договора купли-продажи газа между «Газпромом» и CNPC.

Напомним, в мае Китай отказался от поставок сжиженного природного газа из США и увеличил импорт газа по трубопроводам из РФ. Отмечалось, что сокращение закупок СПГ на споте позволило сдержать рост стоимости импортируемого топлива.