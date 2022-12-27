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Политика
27 декабря 2022  12:34

Military Watch: Поставка Штатами Patriot не повлияет на ход военных действий на Украине

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Поставка американских зенитно-ракетных комплексов Patriot не сможет существенно повлиять на ход военных действий на Украине и не поможет усилить украинские системы ПВО. Такое мнение высказали авторы статьи на портале Military Watch.

В материале говорится, что ЗРК не сможет в достаточной степени помочь украинской армии сбивать российские ракеты — причины кроются как в сомнительном послужном списке данного комплекса, так и в очень малом количестве боевых единиц, которое можно поставить в рамках военной помощи в размере 1,85 млрд долларов. 

«ЗРК с большим трудом справлялся с самодельными ракетами и советскими ракетами Р-17 60-х годов, поэтому его способность нейтрализовать российские ракеты 21-го века, такие как „Искандер“, вызывает серьезные сомнения», — считают авторы. 

По их мнению, подобная возможная неудача Patriot на Украине может поставить под угрозу возможность дальнейших продаж американских комплексов, передает РИА Новости.

Ранее государственный секретарь США Энтони Блинкен сообщил о включении в новый пакет помощи Украине стоимостью около 1,85 млрд долларов батареи зенитных ракетных комплексов Patriot. Президент РФ Владимир Путин при просьбе журналистов прокомментировать эту информацию отмечал, что российские Вооруженные силы способны уничтожить американские комплексы, поставленные Украине. 

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