Путин пообещал «пощелкать» поставленные Украине ЗРК Patriot

Российские Вооруженные силы способны уничтожить американские зенитные ракетные комплексы Patriot, которые будут поставлены Украине. Об этом заявил Президент РФ Владимир Путин на пресс-подходе после заседания Государственного совета, сообщает РИА Новости.

«Те, кто нам противостоят, исходят из того, что это якобы оборонительное оружие. Ну ладно, мы просто будем иметь это в виду. И противоядие всегда найдется. Так что те, кто это делает, делают зря. Это просто затягивание конфликта, вот и всё», — поделился Путин своим пониманием ситуации.

«Это достаточно старая система. Она не работает так, скажем, как наша С-300», — добавил российский лидер. «Мы пощелкаем и Patriot», — выразил он уверенность относительно последствий поставки этих систем ПВО.

Кроме того, Президент РФ назвал «всё, что связано со специальной военной операцией» на Украине, — «абсолютно вынужденной, необходимой» мерой. Также он заметил относительно темпов спецоперации, что «интенсификация боевых действий ведет к неоправданным потерям, курочка по зернышку клюет».

Накануне государственный секретарь США Энтони Блинкен сообщил о включении в новый пакет помощи Украине стоимостью около 1,85 млрд долларов батареи зенитных ракетных комплексов Patriot.

Зенитные ракетные комплексы Patriot производятся в Соединенных Штатах с 1980-х годов. Дальность поражения аэродинамических целей составляет от 80 до 100 километров. В одну батарею ЗРК входят пункт управления, радиолокационная станция и до восьми пусковых установок.



Зенитные ракетные комплексы С-300 производятся (сначала в Советском Союзе, затем в России) с 1975 года. Впрочем, разработчики неоднократно создавали новые варианты этой системы. Дальность поражения аэродинамических целей составляет до 75–200 километров в зависимости от модификации. В отличие от иностранных ЗРК, установки объединяются не в батареи, а в дивизионы.