Украина впервые использовала в боевых действиях турецкий беспилотник Bayraktar

Вооруженные силы Украины впервые использовали в ходе конфликта в Донбассе ударные беспилотники Bayraktar TB2 турецкого производства. Об этом сообщил украинский «5 канал», который сослался на помогающего армии волонтера Романа Доника.

По словам Доника, украинская сторона применила дроны для борьбы с артиллерий, обстреливавшей село Гранитное в Донецкой области. «<…> была выявлена батарея, и ракетой уничтожено одно орудие. На эту минуту», — написал он.

Об использовании турецких ударных беспилотников рассказал на своей странице в соцсети Facebook и журналист издания «Цензор.НЕТ» Юрий Бутусов. «<…> управляемой бомбой МАМ-С российская гаубица была уничтожена. Это первое боевое применение Bayraktar в войне», — подчеркнул он.

Позднее использование беспилотников в бою подтвердил и Генеральный штаб ВСУ. Согласно официальной информации, с 14.35 до 15.15 (местное время, совпадает с московским — прим. Т-и) батарея гаубиц Д-30 с территории, контролируемой непризнанной Донецкой народной республикой, обстреливала украинские позиции около Гранитного. В результате один из военных погиб, а еще один был ранен.

По данным Генштаба ВСУ, украинская сторона через Специальную мониторинговую миссию ОБСЕ потребовала прекратить огонь, однако этого не произошло. Тогда Bayraktar, не пересекая линию соприкосновения, управляемой бомбой уничтожил одну гаубицу. После этого обстрел прекратился.