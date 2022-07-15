МИД запретил въезд в Россию для почти 400 членов парламента Японии

Россия ввела санкции против 384 членов палаты представителей парламента Японии. С 14 июля всем им запрещен въезд на территорию РФ, говорится в сообщении Министерства иностранных дел.

Такое решение было вынесено из-за недружественной позиции японских депутатов, которые «выступают в том числе с безосновательными обвинениями в адрес нашей страны в контексте специальной военной операции на Украине».

Эта мера стала зеркальным ответом на санкции, введенные Японией против российских политиков.

Напомним, что ранее Правительство утвердило список недружественных России стран, в числе которых оказалась и Япония. Позднее Президент России Владимир Путин поручил перевести расчеты за газ с такими государствами в рубли.