Правительство утвердило список недружественных России стран

Кабмин утвердил перечень государств и территорий, которые совершают недружественные действия в отношении России. Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте Правительства РФ.

Так, в список оказались включены Австралия, Великобритания, страны Евросоюза, Исландия, Канада, Лихтенштейн, Монако, Новая Зеландия, Норвегия, Южная Корея, Сан-Марино, Сингапур, США, Тайвань, Украина, Черногория, Швейцария и Япония.

В соответствии с распоряжением страна, ее граждане и компании, у которых имеются валютные обязательства перед недружественными государствами, могут расплатиться по ним в рублях.

24 февраля Президент России Владимир Путин объявил о развертывании специальной военной операции на Украине. Решение было принято после обращений глав ДНР и ЛНР, призвавших Россию защитить Донбасс от украинских атак.