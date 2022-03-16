Зеленодольский судозавод включили в список санкций ЕС

Евросоюз ввел еще один пакет санкций против России. В список из-за ситуации вокруг Украины попали 15 физических и девять юридических лиц страны. Об этом сказано в Официальном журнале ЕС.

Среди девяти предприятий — Зеленодольский завод имени А. М. Горького, а также «Роснефть-Аэро», «Рособоронэкспорт», АО НПО «Высокоточные комплексы», АО «Вертолеты России», Курганмашзавод, ПАО «Объединенная авиастроительная корпорация», Объединенная Судостроительная Корпорация и научно-производственная корпорация «УралВагонЗавод».

24 февраля Президент России Владимир Путин объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Страны Запада осудили данное решение и начала ужесточать антироссийские санкции. 14 марта послы стран ЕС утвердили четвертый пакет антироссийских санкций.

Ранее сообщалось, пять имеющих отношение к Татарстану предприятий, в том числе КАМАЗ, КВЗ и «Туполев», включены в новый санкционный список Европейского Союза.