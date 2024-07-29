Путин поздравил Мадуро с переизбранием на пост Президента Венесуэлы

Российский лидер Владимир Путин поздравил Николаса Мадуро с переизбранием на должность Президента Венесуэлы и назвал его желанным гостем на российском земле. Телеграмма появилась на сайте Кремля.

Путин отметил, что отношения двух стран носят характер стратегического партнерства, и выразил уверенность в том, что деятельность Мадуро на посту Президента и в дальнейшем поспособствует их поступательному развитию по всем сферам.

«Это в полной мере отвечает интересам наших дружественных народов, идет в русле построения более справедливого и демократического миропорядка», — сказано в телеграмме.

Путин подтвердил, что российская сторона готова продолжить конструктивную работу с венесуэльским лидером по актуальным вопросам как двусторонней, так и международной повестки дня.

Как ранее заявил председатель Национального избирательного совета Венесуэлы Элвис Аморосо, Мадуро по итогам обработки 80% протоколов набрал 51,2% голосов, тем самым он побеждает на президентских выборах. Об этом передает РИА Новости.