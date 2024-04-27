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Захарова прокомментировала ситуацию с застрявшими на границе гражданами Таджикистана
Ситуация на российско-казахстанской границе, где застряли граждане Таджикистана, которые не могут попасть в РФ, вызвана повышенными мерами безопасности, предпринятыми властями России после нападения на концертный зал «Крокус Сити Холл» «в связи с сохранением террористической угрозы». Об этом заявила официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова.
При этом, по словам Захаровой, «проверочные мероприятия, осуществляемые <...> органами пограничного контроля на пунктах пропуска, <...> проводятся вне зависимости от гражданства лиц, пересекающих границу».
Кроме того, представитель МИД назвала завышенным названное в СМИ количество транспортных средств, застрявших у границы. По ее данным, «их общее число не превышает трех десятков».
Ранее агентство «Азия-Плюс» оценило число скопившихся на КПП «Сагарчин» автомобилей примерно в 180 машин. Попасть в Россию из Казахстана граждане Таджикистана не могут с 22 апреля. Сами застрявшие рассказали, что их допрашивают. У них также проверяют телефоны.
По информации собеседников издания от 25 апреля, за день в РФ смогли попасть только от 10 до 12 авто, а за два дня — всего лишь 20.
В свою очередь Министерство иностранных дел Таджикистана посоветовало гражданам этой центральноазиатской страны на время вовсе отказаться от поездок в Россию.
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