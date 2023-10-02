МИД Словакии вызвал представителя РФ из-за слов Нарышкина о выборах

Директор СВР Сергей Нарышкин

Фото: kremlin.ru

Министерство иностранных дел Словакии вызвало представителя российского посольства в Братиславе из-за высказываний директора Службы внешней разведки РФ Сергея Нарышкина о парламентских выборах в этой стране.

Ранее, 28 сентября, Нарышкин усмотрел «усиление вмешательства администрации [Президента США] Джо Байдена во внутриполитическую ситуацию в Словакии», связав это с подготовкой к внеочередным парламентским выборам.

В МИД центральноевропейской страны раскритиковали заявление главы СВР, «ставящее под сомнение честность свободных и демократических выборов в Словакии». «Считаем эту умышленно распространяемую дезинформацию недопустимым вмешательством России в процесс выборов <…>», — сказано в заявлении дипломатического ведомства.

Выборы в Национальный совет Словакии прошли 30 сентября. Партия SMER бывшего Премьер-министра Роберта Фицо получила 22,94% голосов, что принесло ей 42 депутатских кресла из 150. «Прогрессивная Словакия» во главе с членом Европарламента Михалом Шимечкой заручилась поддержкой 17,96% голосов (32 места). На третьем месте «Голос» экс-премьера Питера Пеллегрини с 14,7% голосов. Четвертыми стали «Обычные люди» под руководством еще одного бывшего главы Правительства — Эдуарда Хегера (8,89% голосов).

Хотя право сформировать Правительство получила партия SMER, ей для этого потребуется создать коалицию с представителями других политических сил.