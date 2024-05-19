МИД: Россия готова оказать помощь в поисках упавшего вертолета Президента Ирана

Россия готова помочь с поисками пропавшего вертолета, на борту которого находился Президент Ирана Эбрахим Раиси, и в расследовании причин произошедшего происшествия. Об этом в своем телеграм-канале написала официальный представитель МИД Мария Захарова.

«Внимательно отслеживаем появляющуюся информацию о судьбе пассажиров третьего вертолета, в числе которых были высокопоставленные представители Ирана, включая Президента Раиси. Искренне надеемся, что они живы, и их жизни и здоровью ничего не угрожает», — сказала дипломат.

Ранее сообщалось, что вертолет, перевозивший президента Ирана, потерпел аварию на северо-западе страны. По предварительным данным, инцидент произошел в иранской провинции Восточный Азербайджан.