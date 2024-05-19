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В Иране разбился вертолет, перевозивший президента Раиси
Вертолет с президентом Ирана Эбрахимом Раиси потерпел крушение на северо-западе страны, сообщает РИА Новости со ссылкой на местные СМИ. Также на борту находился глава МИД Ирана.
По предварительным данным, инцидент произошел в иранской провинции Восточный Азербайджан.
Уточняется, что спасательные команды сейчас пытаются попасть в район, где произошел инцидент.
Ранее в воскресенье Раиси прибыл в Азербайджан. Там он вместе с президентом страны Ильхамом Алиевым принял участие в церемонии сдачи в эксплуатацию гидроузла «Худаферин» и открытия гидроузла «Гыз Галасы», построенных на реке Араз.
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