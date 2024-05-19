Вертолет президента Ирана ищут 40 групп быстрого реагирования

По меньшей мере 40 групп быстрого реагирования ведут поиски вертолета президента Ирана Эбрахима Раиси, передает иранский государственный телеканал Press TV.

Ранее сообщалось, что вертолет, перевозивший президента Ирана Эбрахима Раиси, потерпел аварию на северо-западе страны. По предварительным данным, инцидент произошел в иранской провинции Восточный Азербайджан.

«В настоящий момент 40 групп быстрого реагирования ведут поисковые операции, чтобы найти вертолет, перевозивший президента Раиси и трех других чиновников», – говорится в телеграм-канале телеканала.