МИД России заявил о росте активности ядерных сил западных стран

Россия в последнее время фиксировала признаки, говорящие об увеличении активности ядерных сил стран Запада. Об этом заявил заместитель главы российской делегации на заседании Первого комитета Генеральной Ассамблеи ООН Константин Воронцов, передает РИА Новости.

«Нами фиксировались признаки, свидетельствующие о повышении активности ядерных сил западных стран», — поделился своим видением ситуации дипломат.

Кроме того, замглавы делегации РФ обрушился на «безответственную риторику» западных государств. В частности, он упомянул, что недавно «представители США фактически угрожали через СМИ возможностью нанесения по столице России обезглавливающего удара (decapitating strike)».

Речь, судя по всему, идет о статье, опубликованной в журнале Newsweek. Материал посвящен возможным реакциям на гипотетический российский ядерный удар. Из него следует, что администрация Президента США Джо Байдена отдает предпочтение неядерным военным ответам.

При этом, по словам анонимных источников издания в Пентагоне, власти Штатов рассматривают в том числе и «обезглавливающий удар, чтобы убить [Президента РФ Владимира] Путина в самом сердце Кремля».

В этом контексте Воронцов заметил, что о возможности подобного развития событий заговорили не политики, а военные. «Если в Вашингтоне считают подобную риторику ответственной и допустимой, то в этом зале подавляющее число стран с этим не согласится», — добавил он.

Недавно Байден констатировал, что миру впервые со времен Карибского кризиса грозит «ядерный Армагеддон». В свою очередь Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что не предлагал нанести превентивные ядерные удары по России.