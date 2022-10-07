Байден заявил, что миру впервые со времен Карибского кризиса грозит «ядерный Армагеддон»

Миру впервые со времен Карибского кризиса грозит применение ядерного оружия и последующая катастрофа. Об этом заявил журналистам Президент Соединенных Штатов Джо Байден.

«Впервые со времен Кубинского ракетного кризиса перед нами стоит угроза применения ядерного оружия, если ситуация действительно продолжит развиваться по тому пути, по которому развивается», — приводит слова американского лидера в своем Twitter’е корреспондент телеканала CNN в Белом доме Наташа Бертран.

Байден также подчеркнул, что «довольно хорошо» знает российского лидера Владимира Путина. По мнению политика, Президент РФ «не шутит, когда говорит о потенциальном использовании тактического ядерного оружия, или же биологического, или же химического оружия».

При этом Президент США констатировал, что не существует способа применить тактическое ядерное оружие, который не закончился бы «Армагеддоном». «Мы не сталкивались с перспективой Армагеддона со времен [Джона] Кеннеди», — цитирует Байдена агентство «Рейтер».

После начала специальной военной операции на Украине власти России не раз исключали возможность использования в ее рамках ядерного или химического оружия. Вместе с тем Путин, объявляя 21 сентября частичную мобилизацию, обвинил государства Запада в «ядерном шантаже». Он напомнил о ядерном оружии РФ, заверил в готовности использовать все средства для защиты страны и призвал не считать его заявление блефом.

После этого США и их союзники усилили наблюдение за российскими ядерными вооружениями, а некоторые СМИ со ссылкой на разведданные НАТО написали, что РФ может провести ядерные испытания.

Карибский кризис в отношениях США и СССР произошел в октябре 1962 года. Еще до его начала Штаты разместили ракеты с ядерными боеголовками в Турции, но непосредственной причиной обострения стало появление советских ракет на Кубе. Ситуацию удалось урегулировать благодаря переговорам первого секретаря ЦК КПСС Никиты Хрущева и Президента США Джона Кеннеди. Ядерные вооружения были выведены с кубинской и турецкой территории.